Grêmio Novorizontino comemora objetivos alcançados no Paulistão

O Paulistão 2017 terminou para o Grêmio Novorizontino, que fez história na competição. Em seu segundo ano na elite do futebol de São Paulo, o clube chegou às quartas-de-final, além de conquistar a vaga para disputar o Campeonato Brasileiro da Série D em 2018.

Para o presidente do Grêmio Novorizontino, Genilson da Rocha Santos, o planejamento do clube, que foi traçado antes do início da temporada, deu certo. “Tínhamos três objetivos no Paulista e conseguimos alcançá-los: Nos mantivemos na primeira divisão, nos classificamos entre os oito melhores colocados e conquistamos a vaga na Série D do Brasileiro em 2018”, comentou. Genilson falou também sobre o balanço do Tigre este ano. “Foi muito positivo. Claro que não foi 100%, tivemos uma margem de erro, mas os resultados mostram que os acertos se sobressaíram”, afirmou.

Genilson ainda comentou sobre os dois jogos contra o Palmeiras, que reforçaram ainda mais a marca do Novorizontino no cenário do futebol. “Foram partidas muito disputadas. Enfrentamos um dos melhores times do Brasil e o mais importante foi o time ter jogado futebol e não ter se limitado em apenas marcar o Palmeiras. Mostramos, tanto dentro como fora de casa, o trabalho sério que é feito em Novo Horizonte.”

Com a marca consolidada no Estado de São Paulo, o presidente acredita que, chegou a hora do clube conquistar seu espaço no futebol nacional. “Já vamos começar a estudar a Série D, que é um campeonato muito difícil. Vamos acompanhar, para podermos chegar preparados no ano que vem.” De acordo com Genilson, a vaga no brasileiro vai ajudar na negociação com os jogadores. “Agora temos uma coisa que não tínhamos para oferecer, que é o calendário anual. Não vai ser fácil, mas vai nos ajudar muito”, comentou.

Sobre o segundo semestre de 2017, o dirigente afirmou que ainda não tem uma definição sobre a Copa Paulista. “Teremos uma reunião para ter essa resposta. Conquistamos a vaga no Brasileiro através do Paulistão. A competição nos dá a possibilidade de buscar a Copa do Brasil. Temos que ver se é viável ou não”, finalizou.

Da Redação

Foto: Jonatan Dutra/Grêmio Novorizontino