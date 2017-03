Grêmio enfrenta o Rio Branco e sonha em permanecer na A-3

Atletas e comissão técnica ainda acreditam em um milagre para que o Grêmio Catanduvense não seja rebaixado para a Quarta Divisão do Futebol Paulista. Para isso, terá de vencer o Rio Branco hoje, a partir das 19h30, no Estádio Sílvio Salles e tentar reescrever um capítulo diferente da história do futebol na cidade.

Na lanterna, com apenas cinco pontos, o time do técnico Rodrigo Deião terá o quinto colocado pela frente. Faltando apenas 15 pontos a serem disputados nas cinco últimas rodadas, o Grêmio precisará de uma improvável combinação de resultados para seguir com chances.

O líder da A-3 é o Olímpia, que tem 29 pontos e enfrenta o Desportivo Brasil em Porto Feliz.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/Grêmio Catanduvense