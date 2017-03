Grêmio empata em 2 a 2 com o Flamengo pela Série A-3

O Grêmio Catanduvense somou mais um ponto no Campeonato Paulista da Série A-3. A equipe comandada pelo técnico Rodrigo Deião empatou em 2 a 2 com o Flamengo, em Guarulhos, e tem agora cinco pontos ganhos. Mesmo com o ponto conquistado, o Bruxo ainda é o último colocado do torneio.

Os donos da casa abriram o placar aos 12 minutos do primeiro tempo com um gol de Mineiro, contra. O Grêmio empatou aos 15 minutos com Juan e Daniel Simões, de cabeça, ampliou aos 22 minutos.

A equipe acabou sofrendo o empate aos 17 minutos da segunda etapa, com Danilo Pereira.

O time ainda está em situação muito complicada na A-3, e apenas um milagre vai salvar o Bruxo do rebaixamento para a Série B (Quarta Divisão) no ano que vem. O próximo compromisso gremista será contra o Paulista, no dia 22, a partir das 19h30.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/Grêmio Catanduvense