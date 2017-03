Grêmio empata com Monte Azul e permanece na lanterna da Série A-3

Atuando em Bebedouro, o Grêmio Catanduvense empatou em 1 a 1 com o Monte Azul e continua amargando a lanterna do Campeonato Paulista da Série A-3. A partida foi disputada no Estádio Sócrates Stamato, já que o Sílvio Salles segue interditado pela FPF.

O Bruxo abriu o placar com Renan, aos 19 minutos do primeiro tempo. Aos quatro minutos da segunda etapa, Luiz Guilherme completou um cruzamento da direita e empatou a partida para o Monte Azul.

A equipe comandada pelo técnico Rodrigo Deião soma apenas quatro pontos na classificação e, mesmo na lanterna, ainda tem chances matemáticas de escapar do rebaixamento na Série A-3. O time não vence há nove jogos.

Vistoria

A Polícia Militar de Catanduva deve realizar nesta quinta-feira (16) uma vistoria no Sílvio Salles para analisar as adequações realizadas pela diretoria do Bruxo e dar um parecer quanto a liberação do estádio.

A equipe volta a jogar no próximo domingo, quando enfrenta o Flamengo, em Guarulhos, a partir das 10 horas. O confronto contra o Paulista, no dia 22, será o próximo com mando do Grêmio Catanduvense.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/Grêmio Catanduvense