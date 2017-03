Grêmio: Deião entrega cargo, mas diretoria decide por sua manutenção

Após a derrota para o Grêmio Osasco no último domingo, o técnico do Grêmio Catanduvense, Rodrigo Deião, vai seguir no comando da equipe. Deião havia entregado o seu cargo para a diretoria do clube. Porém, por meio de nota divulgada ontem, os cartolas decidiram manter o treinador à frente do Bruxo.

A permanência de Deião foi acertada após uma reunião ocorrida ainda na noite de domingo. “Após reunião na noite deste domingo com a diretoria, o técnico Rodrigo Deião segue no comando técnico da equipe do Grêmio Catanduvense. O próximo compromisso do Bruxo será na quarta-feira diante do Monte Azul”, diz o comunicado.

Deião segue com a difícil missão de tirar o Grêmio Catanduvense da lanterna do Campeonato Paulista da Série A-3. O time faz a pior campanha na competição, tendo somando apenas três pontos ganhos em 10 partidas.

O confronto contra o Monte Azul será disputado em Bebedouro, já que o Sílvio Salles segue interditado pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Da Redação

Foto – Assessoria/Grêmio Catanduvense