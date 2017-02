Grêmio Catanduvense vence a primeira no campeonato Paulista da Série A3

Gol do Bruxo foi anotado pelo volante Cléber

Na tarde deste sábado (11), Atibaia e Grêmio Catanduvense entraram em campo pela 4ª rodada do Campeonato Paulista da Série A 3, no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba-SP. Com o placar de 1 a 0, o Catanduvense conseguiu sua primeira vitória e deixa a lanterna da competição somando três pontos, já o Atibaia segue sem vencer e possui um ponto no campeonato.

O Jogo

Com a bola em jogo e as duas equipes precisando do resultado positivo, a partida foi aberta do início ao fim. Na primeira etapa o Catanduvense foi melhor, quando criou ao menos duas oportunidades de gol: Uma com Sabino que chutou para fora, e a outra com Matheus, quando acertou o travessão.

No segundo tempo o Atibaia se arriscou mais no ataque, mas sem sucesso, enquanto isso o Bruxo era sempre perigoso quando chegava ao gol adversário. Aos 27 minutos o Catanduvense balançou as redes com Cléber. Após o gol a equipe do Atibaia até pressionou, mas parou na bela atuação defensiva do Bruxo durante a partida.

Próximo Compromisso

Na próxima partida o Catanduvense recebe o Taboão da Serra, às 19h30 de quarta-feira. O duelo está marcado para o estádio Silvio Salles. A diretoria está fazendo o possível para a realização do jogo, já que todas as providências foram tomadas para o estádio estar apto a receber as partidas. O que tem dificultado a situação é o alvará cedido pela Polícia Militar, que foi agendado apenas para março. A diretoria do Grêmio Catanduvense está em busca de uma antecipação na vistoria, que foi rejeitada até o momento.

Texto: Assessoria Grêmio Catanduvense

Foto: Grêmio Catanduvense