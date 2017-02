Grêmio Catanduvense treina visando partida diante do Inter de Limeira

O Grêmio Catanduvense treina visando a próxima partida pelo Campeonato Paulista da Série A3. O clube permanecerá no Campeonato Paulista da Série A3 até o julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD). O julgamento no Pleno está marcado para março.

Por isso, o Bruxo entrará em campo neste sábado (25) diante do Inter de Limeira e no dia 4 de março contra o Comercial, no qual já foi solicitada a transferência de jogo para o Estádio Anísio Haddad, em Rio Preto.

Na manhã da última quarta-feira, o técnico Deião não aliviou o elenco do Bruxo e comandou mais um forte trabalho técnico e tático no Estádio Silvio Salles. Na primeira parte do treino, após o aquecimento com o preparador Elton, o treinador do Bruxo comandou um trabalho técnico de passe e mini jogo. Na sequência da movimentação, houve um trabalho tático priorizando o posicionamento da equipe. Pelo período da manhã desta quinta-feira, o elenco ganhou folga. A tarde, o plantem volta aos trabalhos.

“Vamos jogar sim sábado. Nossos jogadores retornaram e já estão treinando. Temos esse jogo contra o Inter e depois contra o Comercial. A nossa parte dentro de campo é treinar bastante fazer o melhor para trazer os três pontos. Dentro de campos temos que tá focados e não pensar no extracampo”, disse o técnico Deião.

Nota

A diretoria do Grêmio Catanduvense informa que está tomando todas as providências necessárias para fazer a defesa junto ao advogado no TJD. Pois tudo que foi pedido dentro das exigências da Polícia Militar foram feitas no Estádio Silvio Salles, inclusive laudos da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros que aprovaram o estádio para receber as partidas do Campeonato Paulista da Série A3.

Texto: Grêmio Catanduvense

foto: Grêmio Catanduvense