Grêmio Catanduvense perde de 4 a 1 para o Comercial

Grêmio Catanduvense e Comercial entraram em campo na tarde deste sábado pela 8ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3, no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto. Com gols de Jaíro, Mirray, Tiago Moura e Naldinho o Bafo venceu o Bruxo pelo placar de 4 a 1. O atacante Renan Morales anotou para os catanduvenses. Com o resultado, o Comercial entra na zona de classificação para a próxima fase, enquanto o Catanduvense segue na zona de rebaixamento, com apenas três pontos.

O Jogo

Sabendo da importância da vitória, o Catanduvense começou bem a partida, envolvendo o adversário e criando as melhores oportunidades. Já o Comercial contou com o erro do adversário para abrir o placar. O Bruxo até empatou, mas em seguida, novamente com um erro, o Comercial anotou o segundo. Ainda na primeira etapa o Bafo chegou ao terceiro gol.

No segundo tempo o Grêmio Catanduvense não desanimou e buscou uma reação, mas sem sucesso e ainda viu o Comercial ampliar o placar antes do término da partida.

Próximo Compromisso

Na próxima rodada, o Comercial volta a atuar fora de seus domínios e encara o Nacional, na Comendador Souza, em São Paulo. O jogo acontece na quarta-feira, às 15h. No mesmo dia, mas às 19h30, o Catanduvense tem compromisso marcado contra o Marília, novamente no Anísio Haddad, em São José do Rio Preto. Mas antes, o Grêmio Catanduvense será julgado na segunda-feira e corre o risco de ser excluído da competição por conta de dois WOs.

Texto: Assessoria Grêmio Catanduvense

Foto: Grêmio Catanduvense