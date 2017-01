Grêmio Catanduvense estreia com derrota na Série A-3

Equipe do técnico Sérgio Santos estreou com derrota na A-3

No seu primeiro desafio no Campeonato Paulista da Série A-3, o Grêmio Catanduvense acabou derrotado por 1 a 0 para o Desportivo Brasil, em Porto Feliz, em confronto disputado no Estádio Ernesto Rocco, na tarde deste sábado (28). O único gol da partida foi marcado por Pio, aos seis minutos da etapa final.

No primeiro tempo, o time do técnico Sérgio Soares desperdiçou chances importantes de gol. No segundo tempo, o gol do Desportivo Brasil saiu após confusão na entrada da área gremista.

O Grêmio volta a campo pela Série A-3 no próximo domingo, dia 5, a partir das 10 horas, para enfrentar o São José Futebol Clube. Inicialmente, o confronto está marcado para o Sílvio Salles e poderá ser jogado sem torcida, já que a Federação Paulista de Futebol não liberou o estádio para receber jogos profissionais.

Confira os resultados da primeira rodada da Série A-3

Internacional 2 x 0 Paulista

Taboão da Serra 0 x 2 Matonense

Comercial 3 x 0 Independente

Portuguesa Santista 3 x 1 Marília

Desportivo Brasil 1 x 0 Catanduvense

Nacional 1 x 4 Rio Branco

Noroeste 1 x 0 São Carlos

Grêmio Osasco 2 x 1 Atibaia

Olímpia 2 x 1 Flamengo

São José F.C. 0 x 0 Monte Azul

Da Redação

Foto – Arquivo/NM