Grêmio Catanduvense encerra preparação para amistoso

Partida será neste sábado contra o Votuporanguense, as 10h, CT do Bolão, em Mirassol

O Grêmio Catanduvense realizou um treinamento na manhã desta sexta-feira (13), no Estádio Silvio Salles, como preparação para o primeiro amistoso da temporada contra o Votuporanguense. A partida amistosa será realizada na manhã deste sábado, às 10h, no CT do Bolão, em Mirassol.

Na primeira parte da movimentação, após um aquecimento ao comando dos preparadores físicos Elton e Vitão, o treinador do Bruxo, Sérgio Santos, comandou uma movimentação tática de bolas paradas ofensivas e defensivas.

“Trabalho tático dando ênfase a bola parada para a equipe saber o que tem que fazer tanto ofensivo como defensivo. Começamos ontem esse treinamento com bola parada e boje demos a sequência. Esperamos fazer um bom jogo treino” disse o treinador.

Sérgio Santos faz questão de ressaltar a importância dos amistosos para a preparação do elenco na intensa temporada de 2017, quando o clube tem pela frente a estreia no dia 29 de janeiro no Campeonato Paulista Série A3, diante do Desportivo Brasil, em Porto Feliz.

“É muito importante os amistosos de pré-temporada para ter uma valência da equipe. Vamos com muita força e vontade para esse jogo. É bom também para analisar a postura da equipe dentro de campo, posicionamento, entre outros fatores. Temos outro amistoso já marcado para essa semana e assim vamos com nossa preparação para a estreia”, explicou Sérgio.

O comandante do Bruxo diz já ter a equipe que entrará em campo neste sábado definida.

“Time na cabeça que é considerado titular. Um tempo um time e o outro tempo outro time. Primeiro tempo vai ser o esquema com três zagueiros e o segundo numa linha de quatro”, revelou.

Texto: Assessoria de Imprensa Grêmio Catanduvense

Foto – Divulgação/Arquivo NM