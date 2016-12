Governo do Estado repassa R$ 260 mil para entidades de Catanduva

Foram destinados R$ 200 mil para FPA e R$ 60 mil ao Hospital Mahatma Gandhi

O governo do Estado anunciou o repasse de R$ 260 mil para entidades de Catanduva.Foram destinados R$ 200 mil para a Fundação Padre Albino (FPA) e R$ 60 mil ao Hospital Mahatma Gandhi.

Para a FPA, a verba destinada será para aquisição de equipamentos, enquanto ao Hospital Mahatma Gandhi utilizará o recurso para o seu custeio. No total foram celebrados 53 acordos com 41 cidades paulistas, sendo 26 com prefeituras e 23 com entidades sociais.

“Nós estamos celebrando hoje mais 53 convênios que atendem a secretaria de educação, desenvolvimento social, esporte e lazer e grande parte para saúde. Com isso a gente se aproxima de R$ 800 milhões para municípios e entidades”, disse o governador Geraldo Alckmin.

O investimento total é de R$ 5,6 milhões. Deste valor, R$ 5,3 milhões vão para a área da Saúde em 48 convênios.

“As entidades são um diferencial importantíssimo. Apoiar, ser parceiro das entidades que prestam serviço ao terceiro setor, sem fim lucrativo, mas com objetivo de melhorar a vida da população, das crianças, idosos, das pessoas com deficiência, da área da saúde, cultural e esportiva, é superimportante”, disse Alckmin. “Estamos aqui para reconhecer, agradecer e retribuir esse grande trabalho que é feito pelas entidades sociais do estado”, agradeceu.

A área de Esportes receberá três convênios para instalação de academias ao ar livre nos municípios de Araraquara (duas academias), Itapira (duas) e São José do Barreiro (uma). No total serão repassados R$ 150 mil reais.

A Prefeitura de Mendonça receberá R$ 60 mil reais, do convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Social, para a aquisição de equipamentos para a terceira idade. Já o município de Tuiuti receberá R$ 50 mil para a aquisição de veículo a ser utilizado na área educacional.

Os demais convênios são para aquisição de equipamentos, ambulâncias, reformas, obras de infraestrutura e custeios.

“Assinamos o último lote do ano de convênios com municípios e entidades assistenciais. O balanço é bem positivo para o governo do Estado e para as prefeituras, neste momento de crise econômica pela qual passa o nosso país. Foram mais de R$ 799 milhões de investimentos para 517 municípios e entidades, que vão para ações e programas que atendem diretamente aos cidadãos”, comentou Samuel Moreira, secretário-chefe da Casa Civil.

Desde o início do ano, o governo do Estado já firmou 928 convênios com 517 municípios paulistas e entidades, totalizando R$ 799,3 milhões em investimentos.

Da Redação, com informações da Assessoria de Imprensa

Foto – Divulgação/Arquivo NM