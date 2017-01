Governo de SP repassará R$ 850 mil para reforma da CATI

Imóvel, inaugurado em 1976, está deteriorado, com infiltração e goteiras

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo repassará verba no valor de R$ 850 mil para a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), regional de Catanduva. A verba deverá ser liberada até abril deste ano e será utilizada na reforma do prédio, localizado na rua Tanabi, 96 – Vila Guzzo. A informação é da Prefeitura de Catanduva.

O imóvel, inaugurado em 1976, está deteriorado e com problemas no telhado e de infiltração e goteiras. “Precisamos tomar algumas medidas paliativas para evitar problemas maiores, como a perda de documentos importantes, e até para proteger nossos funcionários, visto que já caíram alguns telhados”, diz o diretor técnico da CATI, engenheiro agrônomo Cláudio Giusti de Souza.

O pré-projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Informática de Catanduva, e ainda em fase de aprovação, prevê – além da reforma do prédio –, melhorias na parte hidráulica e elétrica e medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência e idosos.

“Quando construído, não se pensou em acessibilidade. Para entrar no prédio, é necessário subir escadas, o que dificulta o acesso. Também não há banheiros para pessoas com deficiência.” A última reforma do prédio foi em 2003, quando o imóvel recebeu nova pintura e algumas adequações.

De acordo com o secretário de Estado da Agricultura, Arnaldo Jardim, o intuito é finalizar a reforma até agosto deste ano.

CATI

O escritório da CATI atende 18 municípios da região de Catanduva, com apoio aos produtores rurais no que diz respeito à assistência técnica e extensão rural.

Fonte e foto – Assessoria de Comunicação/Prefeitura de Catanduva