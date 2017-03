Golpista se passa por funcionário da Saúde para assaltar moradores

Um homem ainda não identificado pela Polícia Militar estaria se passando por funcionário da Secretaria Municipal de Saúde para assaltar moradores do Centro de Catanduva. O alerta foi feito por uma moradora, que entrou em contato com a SMS para denunciar a situação.

De acordo com informações da SMS, uma moradora relatou que teria permitido a entrada do suspeito em sua casa, no Centro da cidade. Entretanto, ela ficou desconfiada pelo motivo do ‘agente’ ter solicitado o seu cartão bancário.

“A região central não conta com cobertura de Estratégia da Saúde da Família, condição que justificaria a permanência de um agente comunitário nessa área. Além disso, a secretaria esclarece que a equipe que faz visitas aos imóveis nos bairros não tem acesso a documentos pessoais de moradores e trabalha uniformizada e com crachá de identificação”, disse o secretário de Saúde.

A orientação é que casos dessa natureza sejam comunicados à Guarda Civil Municipal (GCM) pelo telefone 153 ou à Polícia Militar pelo 190.

Foto – Ilustrativa/Arquivo NM