GCM localiza carro utilizado em assalto a residência

A Guarda Civil Municipal (GCM) localizou um carro que havia sido utilizado em um roubo a uma residência no bairro Jardim do Bosque, em Catanduva. O caso foi registrado na madrugada de terça-feira, dia 3.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a GCM fazia patrulhamento nas proximidades do imóvel invadido, quando foi surpreendida por um barulho semelhante a um disparo de arma de fogo. Em seguida, a equipe se deparou com dois veículos transitando em alta velocidade.

Os guardas passaram a acompanhar os carros, até que ambos tomaram destinos diferentes. Pouco tempo depois, um dos veículos foi localizado abandonado na rua Quinze de Novembro. O suspeito fugiu.

Dentro do carro foi encontrada uma touca ninja que pode ter sido utilizada para esconder o rosto de um dos envolvidos no assalto, além de objetos roubados, dentre eles um celular e joias.

A GCM fez contato com o casal que foi rendido. As vítimas confirmaram a ação e relataram que um carro da família também acabou roubado.

Por meio de denúncia, o carro que foi levado no assalto também acabou localizado abandonado pela Polícia Militar no bairro Monte Líbano. No automóvel foram encontradas joias, dentre outros pertences da família. A ocorrência foi apresentada no plantão policial. Até o fechamento da ocorrência, ninguém havia sido preso.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM