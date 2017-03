GCM flagra esquema de tráfico de drogas perto de escola

A Guarda Civil Municipal (GCM) flagrou um esquema de tráfico de drogas perto da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Darcy Helena Delgado Januário, no bairro Bom Pastor, em Catanduva.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) foi acionada para checar denúncia de vandalismo na escola, mas se deparou com uma movimentação suspeita do lado de fora.

Um homem foi abordado ao lado do muro da escola. Com ele foi apreendida um bucha contendo 79 pinos de crack e R$ 38. O suspeito foi detido e levado ao Plantão Policial, onde acabou sendo preso por tráfico de drogas.

Ele teve a pena agravada em 1/6 por estar traficando perto a uma escola. Outro suspeito que estava nas proximidades fugiu em uma motocicleta ao perceber a aproximação da viatura da Guarda Municipal.

Da Redação

Imagem: Divulgação/GCM