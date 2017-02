GCM flagra adolescentes com droga e evita furto no Nova Catanduva

A Guarda Civil Municipal flagrou dois adolescentes, um de 14 e outro de 16 anos, com drogas no final de semana no bairro Nova Catanduva. A equipe foi acionada e chegou ao local por meio de denúncia. Com eles foram encontrados um pino de cocaína e quatro porções de maconha.

Na abordagem, os menores relataram que pretendiam furtar fios e cabos de residências nas imediações. Os envolvidos são de Catiguá. Eles foram levados ao Plantão Policial, onde foi registrado boletim de ocorrência de ato infracional. Em seguida, ambos foram liberados e entregues aos seus responsáveis.

Da Redação

Foto – Ilustrativa/NM