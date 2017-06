GCM apreende adolescentes com drogas em festa no Bom Pastor

A Guarda Civil Municipal (GCM) apreendeu dois adolescentes de 17 anos com drogas em uma festa no Bom Pastor, em Catanduva. A equipe chegou ao local depois de reclamação de vizinhos, incomodados com o som alto após as 22 horas.

A aproximação da equipe ao imóvel causou alvoroço. Duas pessoas fugiram escalando telhados das casas. Os guardas fizeram varredura nos quintais e revistaram dois menores. Com um deles foram apreendidos 50 invólucros de maconha e 40 pinos de crack. Com o outro foram encontrados 72 pinos de cocaína.

Eles estavam com quase R$ 2 mil e relataram que o dinheiro era procedente da comercialização de entorpecente. Os menores foram conduzidos ao Plantão Policial, um deles acabou apreendido por estar com mandado de busca e apreensão em seu desfavor por tráfico de drogas.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/Prefeitura de Catanduva