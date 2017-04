GCM aborda suspeito com materiais furtados de loja no centro

A GCM (Guarda Civil Municipal) encontrou um homem com materiais que haviam sido furtados de uma loja na região central de Catanduva. Em patrulhamento, a equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) se deparou com o suspeito, conhecido nos meios policiais por furtos no comércio.

Ele estava com um volume na cintura que chamou a atenção dos guardas. Na abordagem, foram localizadas seis tesouras ainda embaladas e com etiquetas do estabelecimento alvo do delito. Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi elaborado Boletim de Ocorrência por furto.

Ao ser interrogado, o homem confirmou ter praticado a ação. Em seguida, ele acabou liberado e os materiais devolvidos ao estabelecimento.

Da Redação