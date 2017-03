Gasolina é vendida em média a R$ 3,69 em Catanduva

A pesquisa semanal realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apontou o preço médio dos combustíveis em Catanduva. O levantamento é referente ao período entre 19 e 25 de março em 11 estabelecimentos da cidade.

No período, a gasolina teve valor médio de R$ 3,69, com valor mínimo de R$ 3,65 e máximo de R$ 3,79. Já o etanol, teve preço médio de R$ 2,53, com mínimo de R$ 2,45 e máximo com R$ 2,58. O diesel, no mesmo período, registou preço médio de R$ 2,92, com mínimo de R$ 2,76 e máximo de R$ 2,99. O diesel S-10 é vendido a média de R$ 3,06, com valor mínimo de R$ 2,99 e o máximo a R$ 3,18.

De acordo com informações da ANP, uma das atribuições do orgão é implementar a política nacional de petróleo e gás natural e garantir a proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta de produtos (Lei n° 9478/97, artigo 8º). Cumprindo essa determinação, a Agência promove uma pesquisa de preços semanal para acompanhar os preços praticados pelas distribuidoras e postos revendedores de combustíveis.

Atualmente, o Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis (LPMCC) abrange gasolina comum, etanol hidratado combustível (álcool etílico hidratado combustível – AEHC), óleo diesel não aditivado, óleo diesel S-10, gás natural veicular (GNV) e gás liquefeito de petróleo (GLP – botijão de 13 quilos), pesquisados em 501 localidades, de acordo com procedimentos estabelecidos pela Portaria ANP nº 202, de 15/8/2000.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM