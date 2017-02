Fuvest divulga primeira lista de aprovados no vestibular 2017 em São Paulo

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou hoje (2) a primeira lista dos alunos aprovados no concurso vestibular 2017 para ingresso nos cursos da Universidade de São Paulo (USP) e no curso de medicina da Santa Casa. Além dos nomes dos 8.845 convocados para a matrícula foram anunciados os nomes de 900 treineiros.

Os interessados poderão ver a lista no site. Segundo a Fuvest, a matrícula da primeira chamada tem duas etapas: não presencial e presencial. A matrícula não presencial por meio do site da Fuvest começa na próxima segunda-feira (6) e prosseguirá apenas até as 15h59 do dia seguinte (7) sem direito à prorrogação do prazo.

A matrícula presencial ocorrerá nos dias 13 e 14, e os candidatos deverão comparecer ao Serviço de Graduação da Unidade (Escola, Faculdade ou Instituto) responsável pelo curso. Caso não possa estar presente, o estudante terá de ser representado por um procurador legal.

Os horários e endereços poderão ser acessados também por meio do site da Fuvest.

Para a matrícula, os convocados deverão apresentar os seguintes documentos: cópia do certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e respectivo histórico escolar, ou diploma de curso superior devidamente registrado, cópia de um documento de identidade oficial e uma foto 3 x 4 com menos de um ano.

Ao fazer a entrega das cópias dos certificados e do documento de identidade, será necessária a apresentação dos originais ou de cópia autenticada. A documentação do candidato que recebeu bônus pelo Sistema de Pontuação Acrescida será suficiente para comprovar a condição de beneficiário do bônus.

Para a matrícula na Santa Casa, é preciso apresentar prova de conclusão do ensino médio e respectivo histórico escolar, documento de identidade (RG), CPF e duas fotos 3 x 4 recentes. Os documentos deverão ser apresentados em duas cópias autenticadas, e o pagamento deverá ser efetuado no ato da matrícula, de acordo com o valor do curso.

Segunda lista

A segunda chamada está prevista para sair às 10h da próxima quinta-feira (9).

Sisu

A Fuvest informa que as vagas destinadas ao ingresso nos cursos de graduação da USP em 2017 que não forem preenchidas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação serão incorporadas no próximo vestibular.

Marli Moreira – Repórter da Agência Brasil

Foto – Divulgação/Arquivo NM