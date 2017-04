Futebol: Torneio 14 de Abril reúne 24 equipes a partir deste domingo

Vinte e quatro equipes do futebol amador de Catanduva iniciam neste domingo as disputadas de mais uma edição do Torneio 14 de Abril, competição promovida pela Prefeitura em parceria com a Liga Catanduvense de Futebol (LCF). O torneio é tradicional na cidade e integrará a programação alusiva ao aniversário de 99 anos do município.

Os jogos serão realizados nos campos I e II do Conjunto Esportivo Anuar Pachá, sempre nas manhãs e de domingo.

A primeira rodada tem início amanhã, com os confrontos entre Toldos Santa Rosa enfrentando Jardim Futebol Clube, e Chelsea contra Cervejeiros, a partir das 8h30. Logo em seguida, às 10 horas, começam os jogos entre Bar do Gordo e Atlético Shangrilá e Nova Catanduva contra Atlético Bom Pastor.

Conforme regulamento, o torneio seguirá o sistema de eliminatória simples. Na primeira fase, serão 12 jogos. A segunda rodada terá seis partidas. Até que, na reta final, serão definidos o campeão, vice-campeão e terceiro lugar no torneio.

Confira a lista das equipes que participarão do torneio:

Red Bull, JPE Imóveis, Estudients, Borussia, Jardim Eldorado FC, Palestra, Amigos da Bola, Atlético Vila Nova, Toldos São Paulo, Elétrica Valter, Tarraf, Cajobi, ABB/Alpino, Arcenal, Atlético Molekada de Catiguá, Inter Bom Pastor, Toldos Santa Rosa, Jardim Futebol Clube, Chelsea, Servejeiros, Bar do Gordo, Atlético Shangrilá, Nova Catanduva e Atlético Bom Pastor.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM