Frequentadores da Câmara terão de passar por cadastro e identificação

O presidente da Câmara de Catanduva, Aristides Jacinto Bruschi, o Ari Enfermeiro (PEN), determinou que, a partir do dia 3, todos os frequentadores do Legislativo devem ser identificados com um documento oficial com foto e um cadastro prévio. O Ato da Presidência está publicado na edição desta quinta-feira (30), no Diário Oficial Eletrônico do município.

De acordo com o documento, a identificação é obrigatória para todos que entrarem na Casa de Leis. “Toda pessoa que adentrar ao recinto da Câmara Municipal, em qualquer de suas dependências, bem como ao Plenário, à parte Administrativa e aos Gabinetes dos Vereadores, fica obrigada a identificar-se, por um documento oficial com foto, que será efetivado junto à Recepção desta Casa de Leis através de um cadastro”, consta na publicação.

A mesma forma de identificação é adotada para o ingresso no prédio do Paço Municipal de Catanduva. Ari justificou a medida como uma forma de manter-se a eficiência e organização do serviço público.

“Há a necessidade de manter a eficiência e organização do serviço público, igualmente pelo procedimento utilizado pela Prefeitura Municipal de Catanduva, sem prejudicar ou causar dano à sua Administração”, cita.

Sem cartazes

O ato também proíbe o ingresso de pessoas portando cartazes e faixas ofensivas nas dependências da Câmara. Em caso de descumprimento, o cidadão será considerado infrator e responderá por medidas judiciais.

“O não atendimento do disposto neste ato, sujeita ao infrator às medidas administrativas, de policiamento e judiciais cabíveis à espécie”. O documento foi publicado na página 12 do Diário Oficial Eletrônico, que pode ser acessado aqui.

