FPA adquire acelerador linear para Radioterapia

A Fundação Padre Albino adquiriu o acelerador linear para o seu Serviço de Radioterapia. O presidente da Diretoria Administrativa, José Carlos Rodrigues Amarante, assinou nesta quinta-feira (30), em São Paulo/SP, na subsidiária brasileira da Varian Medical System Inc., o contrato de compra do equipamento, no valor total de U$1.017 (um milhão e dezessete mil dólares), sendo U$900.000 (novecentos mil dólares) do acelerador linear e U$117.000 (cento e dezessete mil dólares) do Portal Vision, acessório ao equipamento. Ele estava acompanhado do gerente do Centro de Serviços Compartilhados (CSC) da Fundação, Reginaldo Donizete Lopes, e do gerente de serviços de saúde do Hospital Emílio Carlos, Benedito Carlos Rodrigues.

De acordo com Amarante, o equipamento deverá ser entregue em aproximadamente seis meses. “O acelerador linear será fabricado nos Estados Unidos e embarcado para o Brasil. Chegando ao Brasil há os trâmites de desembarque, alfândega, transporte para Catanduva, instalação, treinamento do pessoal técnico, vistoria e liberação pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)”, explicou ele. Liberado pela CNEN, o Serviço de Radioterapia já pode funcionar imediatamente, atendendo pacientes particulares e de convênios e a Fundação Padre Albino cuidará do credenciamento junto ao Ministério da Saúde para atendimentos pelo SUS.

Para o término da infraestrutura do Serviço de Radioterapia faltam ainda os serviços complementares de instalação e acessórios para o acelerador linear, aquisição do tomógrafo, mobiliário, paisagismo da área externa, comunicação visual, informática e estrutura metálica para interligação entre o Serviço e o Hospital Emílio Carlos.

“Graças a ajuda da população de Catanduva e região, que vem colaborando desde o lançamento da campanha de captação de recursos em fevereiro de 2016, a Fundação Padre Albino pode dar contrapartida de $277.000 (duzentos e setenta e sete mil dólares), que foram somados aos $740.000 (setecentos e quarenta mil dólares) liberados pelo Governo Federal, através do Ministério da Saúde, o que possibilitou a compra de um aparelho de última geração, “top de linha”, comemorou Amarante.

De acordo com a assessoria da FPA, o presidente da Diretoria Administrativa fez questão de ressaltar o apoio do então deputado Geraldo Vinholi, que através de emenda ao Governo do Estado destinou R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para a construção das instalações do Serviço de Radioterapia, e da deputada Beth Sahão, que fez gestões junto ao Ministério da Saúde para a liberação da verba para o equipamento. Amarante lembrou que sem apoio seria impossível a concretização desse sonho. “Para dar assistência ao SUS, a Fundação teve que desembolsar em 2016 doze milhões de reais para cobrir os déficits dos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino, assim como do Recanto Monsenhor Albino, recursos próprios que poderiam ser aplicados na ampliação da área física e na oferta de mais leitos”, lamentou.

Com o Serviço de Radioterapia, a Fundação Padre Albino fecha o ciclo de atendimento oncológico, o que vai propiciar a instalação do Hospital de Câncer de Catanduva. “Estamos credenciados na Rede Hebe Camargo, que só aceita instituições que fazem o ciclo completo – cirurgia, quimioterapia, radioterapia e tratamento oncológico ambulatorial. Com isso, os pacientes de Catanduva e região não precisarão mais ir a Barretos, Rio Preto ou Jaú para tratamento”, esclareceu Amarante.

Ainda em São Paulo, Amarante esteve com o secretário da saúde Davi Uip para tratar da liberação dos dois milhões de reais solicitados ao Estado para término da Radioterapia, em audiência marcada pelo deputado Marco Vinholi. Também participaram da audiência a diretora de saúde da Diretoria Regional de Saúde/DRS-XV/São José do Rio Preto, Cláudia Monteiro Ferrazzi Ferreira, o presidente da Câmara Municipal de Catanduva, Ari Enfermeiro, seu assessor Caio Martani e o ex-vereador Julinho Ramos.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa/FPA