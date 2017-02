Fora de casa, Grêmio Catanduvense joga diante da Portuguesa Santista

O Grêmio Catanduvense volta a campo nesta quarta-feira pelo Campeonato Paulista da Série A3. O Bruxo segue em busca da sua primeira vitória na competição. A partida marca a estreia do novo treinador Rodrigo Deião, que encerrou a preparação do elenco na tarde da terça-feira, no Silvio Salles.

A diretoria também anunciou a contratação do zagueiro Eder Baiano, do meio-campista Caio, do lateral-esquerdo Jorge Lopes, e dos atacantes Walker e Giovani Tcherpa. Desses, apenas o defensor Eder Baiano faz sua estreia nesta quarta-feira.

O zagueiro Cris, entregue ao departamento médico, está fora da partida. O treinador deve colocar em campo a seguinte formação: Jorge; Luciano, Éder Baiano, Hudson e Mineiro; Du, Sabino, Dodô e Renato; Matheus e Renan.

Portuguesa Santista e Bruxo terá a arbitragem de Jose Roberto Marques, com auxilio de Leonardo Augusto Villa e Edson Rodrigues dos Santos. O quarto árbitro será André Luiz Ribeiro Cozzi.

A partida entre as duas equipes está marcada para as 20h, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos. O jogo é válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A3.

Nota

Os zagueiros Igor, Júnior Paulista e Lucão, e o lateral-esquerdo Erik, não fazem mais parte do elenco do Grêmio Catanduvense.

Segue as fotos dos novos contratados e do treino

Fonte e foto: Assessoria de Imprensa/ Grêmio Catanduvense