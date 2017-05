Fluxo de caixa é tema de oficina do Sebrae na sexta-feira 26

“Aprenda a fazer fluxo de caixa” é o tema da próxima oficina promovida pelo Sebrae de Catanduva, com a palestrante Larissa Keiko, e direcionada a empresários e empreendedores da região. O evento será no dia 26 de maio, das 13 às 17 horas, e é gratuito.

Para participar, o interessado deve se inscrever até o dia anterior ao evento. Os participantes também recebem apostila para acompanhar a oficina.

O objetivo do Posto Sebrae é sensibilizar o empresário para aspectos importantes da gestão financeira do negócio, como contas a pagar e receber, fluxo de caixa e reserva de capital de giro. Além disso, a oficina oferecerá dicas para a elaboração do fluxo de caixa da empresa.

Serviço

Oficina “Aprenda a fazer fluxo de caixa”, no Sebrae Catanduva, dia 26 de maio, das 13 às 17 horas. O posto está localizado na avenida Comendador Antônio Stocco, 537, no Joaquim Lopes. Informações pelo telefone (17) 3531-9793.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM