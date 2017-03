FIPA recebe 64 novos Médicos Residentes

A Comissão de Residência Médica (COREME) do curso de Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) recepcionou neste dia 02 de março, a partir das 8h00, no Câmpus Sede, os 64 novos médicos que irão cursar Residência Médica nos hospitais Padre Albino e Emílio Carlos nos próximos anos.

Os médicos farão Residência nas especialidades de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Ortopedia, Cirurgia Plástica, Anestesiologia, Radiologia e Neonatologia.

A Coordenadora do curso de Medicina, Profª Drª Terezinha Soares Biscegli, deu boas-vindas aos novos médicos e informou sobre a Mantenedora, a FIPA, a estrutura dos hospitais de ensino e as excelentes avaliações obtidas pelo curso de Medicina.

Em seguida, o Dr. Rinaldo Moreno Cannazzaro, Médico do Trabalho, orientou os Residentes sobre o uso do jaleco e adornos (brinco, relógio etc). Também falaram o Prof. Dr. Murillo Antonio Couto, Diretor Clínico do Hospital Padre Albino, e a Enfermeira Adriana Tanaka, em nome do Comitê Gestor dos hospitais.

O Dr. Eduardo Marques da Silva, Coordenador da Residência Médica, encerrou a recepção abordando questões técnicas da COREME e enfatizou a importância do comprometimento para o exercício da profissão. Os novos Residentes vieram de diversos Estados, tais como São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraíba, Maranhão, Piauí, Tocantins, Rio de Janeiro, Pará, Bahia e Amazonas.

A recepção aos Residentes contou ainda com a participação dos Coordenadores e Supervisores das Áreas de Ensino.

