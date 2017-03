FIPA: alunos do Sala Extra são aprovados em vestibulares

Dezessete alunos do cursinho “Sala Extra”, projeto de extensão do curso de Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), foram aprovados nos vestibulares de 2017, destacando-se ingressos nas mais renomadas instituições de ensino do país, como USP, UNESP e PUC de Campinas, federais de Viçosa, Uberlândia e Mato Grosso e estaduais do Mato Grosso, Minas Gerais e Oeste do Paraná.

O Coordenador Geral do cursinho, Kalil Georgetto Naal, disse do “orgulho pelas conquistas dos alunos e pela dedicação envolvida nessa mais recente maratona de vestibulares”.

O cursinho, totalmente gratuito e instalado no campus sede da FIPA, no Hospital Emílio Carlos, é dirigido a alunos ou ex-alunos do ensino médio da rede pública ou de bolsistas de escolas particulares, que pretendem concorrer a vestibulares. Os professores do Sala Extra são todos acadêmicos de Medicina da FIPA e trabalham como voluntários no projeto.

O Sala Extra, já no seu 14º ano, é uma parceria entre o curso de Medicina, a FIPA, o Centro Acadêmico Emílio Ribas, a Fundação Padre Albino e a Secretaria de Educação de Catanduva. Confira os aprovados:

Bruno Sylvestre

Física – UNESP

Eric Alvares

Administração Pública – UNESP

Gabriel Mariano

Agronomia – UFV (Universidade Federal de Viçosa)

Giovana Augustoni Perini

Administração Pública – UNESP

Gustavo Adami

Letras – UNESP

Iago Milani

Publicidade e Propaganda – UNICARIOCA (Centro Universitário Carioca) – Bolsa integral

Publicidade e Propaganda – UNIP

Katiene Silva

Educação Física – UFMT (Universidade Federal do Mato Grosso)

Leonardo Rocca

Ciências Econômicas – USP

Economia Empresarial e Controladoria – USP

Ciências Econômicas – UNESP

Ciências Econômicas – PUC Campinas (bolsa integral)

Direito – UNIP (bolsa integral)

Lucas Geromel

Engenharia Ambiental – UFU (Universidade Federal de Uberlândia)

1º lugar – Engenharia Ambiental – UNIFEB (Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos)

Biomedicina – FIPA

Direito – FIPA

Lucas Miller

Odontologia – UNESP (6º lugar)

Luiz Henrique Ramos de Lima

Direito – UNEMAT (Universidade do Estado de Mato Grosso)

Direito – FIPA (Faculdades Integradas Padre Albino) – 11º lugar

Mateus Delalibera

Geografia – PUC Campinas – Bolsa integral

Murilo Moreira

Engenharia de Produção – UFV (Universidade Federal de Viçosa)

Direito – PUC Campinas

Natália Godoy

Ciências Biológicas – Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná)

Sandyelle Thaina

Química – UNESP

Química – IFSP (Instituto Federal de São Paulo)

Tamires Santos

Direito – UEMG (Universidade do Estado de Minas Gerais)

Direito – FIPA

Design de Moda – IFPI (Instituto Federal do Piauí)

Thaina Zotarelli

Psicologia – Unisalesiano (Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium) – 7º lugar com bolsa integral

Psicologia – UNIP (Universidade Paulista)

Psicologia – IMES (Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva)

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa