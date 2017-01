Fiorella é o primeiro bebê de 2017 no UHSD

2017 começa um pouco mais cor-de-rosa no Unimed Hospital São Domingos (UHSD). Fiorella Guandalini Paoloni nasceu ontem (dia 2), às 11h11, sendo o primeiro bebê do ano no hospital. “Quero que ela tenha muita saúde e seja companheira da irmã mais velha, Antônia, de dois anos”, disse a mãe Juliana Rodrigues Guandalini, 34 anos. Fiorella nasceu com 3,420 kg, 49 cm, por meio de cesariana feita pela ginecologista e obstetra, Dra. Márcia Rebellato, cooperada da Unimed Catanduva.

A mãe Juliana contou que Fiorella nasceu no mesmo dia em que a sua filha mais velha, Antônia Guandalini Paoloni, que completou dois nesta segunda-feira. “Nunca imaginei que teria essa coincidência, mas fiquei muito feliz em saber que as duas farão aniversário no mesmo dia”, comemorou.

Ainda sobre a filha mais velha, Juliana disse ainda que Antônia amava conversar com a irmã ainda na barriga. “Ela gostava de beijar a barriga, conversar com a Fiorella. A Antônia está ansiosa para conhecer a irmãzinha e espero que elas sejam muito amigas”, disse emocionada.

Acompanhada pela mãe, Izabel Rodrigues Guandalini, de 63 anos, a avó comemorou a chegada da segunda neta. “Dizem que quando nascem meninas é uma bênção, pois elas são as nossas companheiras”, concluiu.

“Parabéns a família pela chegada de mais uma menina. Que 2017 seja um ano de muita alegria e grandes momentos de felicidades para vocês”, disse o presidente da Unimed Catanduva, Dr. Armindo Mastrocola Júnior.

Da Redação

Foto – Assessoria de Comunicação/Unimed Catanduva