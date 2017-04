Fio Generoso: campanha arrecada mechas de cabelo para doação

A solidariedade pode se apresentar de várias formas. Pensando nisso, o Poupatempo lançou, recentemente, a campanha Fio Generoso, que busca estimular a doação de mechas de cabelo por usuários do programa de todo o Estado. As doações serão utilizadas na confecção de perucas destinadas a pacientes em tratamento quimioterápico.

Em Catanduva, desde o início da divulgação, foram doadas 61 mechas de cabelo e uma peruca. Moradora de Ariranha, Maria da Graça Vacarin (foto) colaborou com 58 mechas e a peruca. Voluntária há cinco anos na Casa Vovô Antônio, em Barretos, Maria arrecada os fios de cabelo com a ajuda de cabeleireiras da cidade onde mora.

“Porém, o Hospital do Câncer de Barretos não recebe mais as doações. As mechas estavam guardadas e fiquei muito feliz com a iniciativa do Poupatempo”, disse.

As cabeleireiras que contribuíram na ação não cobraram pelo serviço, a fim de incentivar a ação social. A Casa Vovô Antônio abriga crianças que fazem tratamento de câncer em Barretos.

Além de Maria, o Poupatempo de Catanduva recebeu outras contribuições, a exemplo de Stephanie Fonseca Palma, de Novo Horizonte, e da catanduvense Carolina Bernucci. “Fui tirar a segunda via do RG e, como fiquei sabendo da campanha, decidi trazer a mecha. É uma iniciativa muito nobre e vou incentivar para que outras pessoas também colaborem”, disse Stephanie.

“Decidi cortar os cabelos somente para fazer o bem ao próximo”, ressaltou Carolina.

A ação vai até 29 de setembro e são aceitos todos os tipos de cabelo: encaracolado, liso, crespo, preto, loiro, grisalho, ruivo, com ou sem química. A única exigência é que os fios tenham ao menos dez centímetros de comprimento.

As mechas arrecadadas serão enviadas à Associação das Voluntárias do Hospital das Clínicas de São Paulo (AVOHC), instituição responsável pelo encaminhamento das doações para a confecção das perucas.

Saiba como participar

1. Lave seu cabelo com shampoo e condicionador e, em seguida, seque-o bem;

2. Penteie seu cabelo e separe, com um elástico, mechas de pelo menos 10 centímetros, comprimento mínimo exigido para realizar a doação;

3. Faça o corte 1 cm acima do elástico que você prendeu o cabelo;

4. Coloque a mecha cortada em um saco plástico e feche-o;

5. Entregue em qualquer posto Poupatempo.

Serviço

O Poupatempo Catanduva está localizado na avenida Comendador Antônio Stocco, 537, no Parque Jardim Lopes. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas.

Da Redação

Foto – Assessoria de Imprensa