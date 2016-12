Ficar sem óculos?! Sim, é possível.

Dormir de óculos, entrar sob o chuveiro com as lentes, enxergar tudo embaçado ou passar apuros porque não sabe onde guardou os óculos são algumas das situações de pessoas que usam o acessório no seu cotidiano.

De acordo com o censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), seis em cada dez pessoas precisam usar óculos e muitas o utilizam para solucionar problemas visuais que podem ser resolvidos sem precisar dos óculos. A falta de informação sobre as cirurgias a laser atinge mais de 50% da população, impedindo que os mesmos busquem por esse tratamento. “Algumas cirurgias como catarata, miopia, hipermetropia, presbiopia e transplante de córnea já podem ser realizadas a laser”, esclarece o oftalmologista Dr. Thiago Pardo Pizarro, do Pizarro Hospital do Olho.

Aposentar os óculos é o desejo da maioria das pessoas que estão cada vez mais em busca de uma melhora na qualidade de vida. Muitas que realizam a cirurgia para a correção se sentem muito mais felizes e realizadas e esse procedimento está cada vez mais próximo do alcance da maioria da população. Segundo o Dr. Thiago Pizarro, a cirurgia a laser evita a perda de tecidos e oferece mais segurança para o paciente. “A recuperação da qualidade da visão ocorre em poucos dias e o paciente logo pode voltar ao trabalho. A cirurgia a laser acaba se tornando mais segura, pois é sem cortes com lâminas, tem um pós-operatório tranquilo e uma recuperação mais rápida, dependendo do tipo de paciente e do caso.”

Hoje, as tecnologias a laser são a principal técnica para quem tem algum problema ocular e usa óculos. Esse método já pode ser encontrado em grandes clínicas do interior de São Paulo, como é o caso do Pizarro Hospital do Olho, que oferece um centro de tecnologia com exames e cirurgias a laser para quem quer ficar sem óculos, inclusive, buscando sempre investir em novos equipamentos e na capacitação de sua equipe. O Pizarro Hospital do Olho atende nas cidades de Catanduva, Novo Horizonte, Birigui, Votuporanga e São José do Rio Preto.

Outro fator que influencia na busca pela cirurgia é a autoestima. Muitas pessoas não se sentem à vontade usando óculos e muitas vezes, mesmo com o passar dos anos, não se acostumam com o acessório. “A qualidade de vida e a autoestima fazem com que cada vez mais as pessoas procurem por este tipo de tratamento. Outro fator importante é que elas se sentem seguras para fazer a cirurgia. Realmente é um procedimento bem tranquilo, devido à alta reprodutibilidade do equipamento, é possível realizar a mesma cirurgia, com a mesma segurança e precisão em diferentes pacientes”, destaca o especialista.

A dica é que se você também deseja abandonar os óculos, procure um médico experiente, especialista em Oftalmologia, para que ele possa lhe explicar como é realizado o procedimento, avaliando seu caso e indicando o melhor tratamento, atendendo suas expectativas e, consequentemente, melhorando a sua qualidade de vida.

Encontrar um especialista pode ser missão difícil

Hoje em dia, as pessoas que querem realizar uma cirurgia a laser, em muitos casos, acabam não fazendo o procedimento pela falta de conhecimento se existe um oftalmologista especialista em sua cidade ou região. Neste caso, a sugestão é pesquisar, em primeiro lugar, quais os profissionais estão disponíveis e depois verificar se eles possuem expertise em cirurgia a laser.

O próximo passo é agendar uma consulta, para que o médico possa realizar uma avaliação e exames do seu caso e lhe indicar qual é o tratamento correto para o seu caso. Nem todas as pessoas podem realizar a cirurgia a laser, mas existem, também, outras alternativas para quem quer ficar sem óculos. Por isso, não deixe de consultar um oftalmologista.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM