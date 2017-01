Fernanda Keller e Clodoaldo Silva são atrações do Sesc Verão

Fernanda Keller estará em Catanduva neste sábado, dia 7

A prática esportiva democrática como possibilidade de educação e de melhoria da qualidade de vida em todas as faixas etárias. É com este intuito que o Sesc São Paulo abre 2017 com a 22ª edição do Sesc Verão, convidando a população a incluir o esporte na sua rotina diária.

Para tanto, entre 07 de janeiro e 28 de fevereiro, a rede de unidades do Sesc na capital, Grande São Paulo, interior e litoral do estado disponibilizará cerca de 2 mil atividades, para provocar a experimentação de diversas modalidades esportivas, sensibilizando para a importância da prática por toda a vida.

Em Catanduva, a triatleta Fernanda Keller fala sobre suas experiências na modalidade, dá dicas sobre treinamento e estratégias de competição, realiza um grande aquecimento e faz a entrega de medalhas aos participantes da prova de Duathlon (corrida e natação).

O triatlo, a modalidade que Fernanda pratica, é um esporte de competição que engloba três modalidades diferentes: a natação, o ciclismo e a corrida. Ela estará em Catanduva no próximo sábado, dia 7, das 16 às 18 horas.

No dia 21 de janeiro, a partir das 9h30, o multimedalhista paralímpico Clodoaldo Silva, atleta que recebeu a honra de acender a Pira Paralímpica nas Palímpiadas Rio2016, ganhador de 14 medalhas paralímpicas (sendo 6 de ouro) e considerado um dos maiores atletas da natação mundial, participa de um bate-papo e abre o festival de natação e paranatação do Sesc Catanduva, comandando um grande aquecimento geral e participa, ao final, também da cerimônia de premiação.

Clodoaldo Silva estará em Catanduva no dia 21

O público terá à disposição um variado leque de atividades para ampliar suas possibilidades de prática esportiva tais como vivências com importantes nomes do esporte nacional, aulas abertas, apresentações esportivas, exposições, encontros e torneios, planejadas para todas as faixas etárias, em ambientes que favorecem a socialização e participação de todos.

Para o Diretor Regional do Sesc SP, Danilo Santos de Miranda, “a proposta é tornar o Esporte cada vez mais democrático, possível e acessível para todas as pessoas, independente da idade, nível de habilidade ou objetivos pessoais. Um esporte que prima pelo desenvolvimento pessoal e social, capaz de desencadear bem-estar e qualidade de vida”.

SESC VERÃO 2017

De 07 de janeiro a 28 de fevereiro, em todas as unidades do Sesc São Paulo

Programação completa no portal: www.sescsp.org.br/sescverao

Fotos – Assessoria de Imprensa/Sesc Catanduva