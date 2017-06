Feirão da Empregabilidade oferece condições para a inserção no mercado de trabalho

Catanduva será sede, nesta sexta-feira, dia 2, da primeira edição do Feirão da Empregabilidade, evento que será realizado pela Universidade Corporativa ACE, na sede da Coordenadoria de Inclusão Social.

A ação tem como proposta oferecer condições de inserção no mercado de trabalho por meio palestras e workshops que permitirão às pessoas em situação de desemprego aprender técnicas de entrevistas e de como elaborar um currículo, além de entender as necessidades das empresas.

De acordo com o professor Maurílio Lubeno, organizador do Feirão, o objetivo é orientar a pessoa desempregada a buscar a vaga no mercado de trabalho. “Vamos orientar neste sentido, ensinando a fazer currículos e a como se comportar em entrevistas”. As atividades são realizadas das 8 às 12 horas.

Serão abordados os temas “Cuidados com as redes sociais”, “Como comportar-se numa entrevista de emprego”, “Empregabilidade para Pessoas com Deficiência”, “Como fazer um currículo” e “Que tipo de candidato as empresas querem contratar”. Na sequência, haverá bate-papo e solução de dúvidas.

A previsão de Lubeno é de que pelo menos dez empresas parceiras estejam presentes, com ofertas de emprego e de estágio. Além disso, os interessados poderão emitir a carteira de trabalho, fazer o currículo e até entregá-lo a empresas que estejam recrutando.

O 1º Feirão da Empregabilidade tem apoio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Senac, Prefeitura de Catanduva e de empresas de recursos humanos do município.

Serviço

A Coordenadoria de Inclusão Social está localizada na rua 15 de Novembro, 1.600, no Jardim Santa Rosa, no espaço ocupado pela antiga AABB.

Da Redação