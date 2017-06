Fehidro aprova recurso de R$ 310 mil para projeto de educação ambiental

O projeto da Câmara Técnica de Educação Ambiental do Comitê de Bacia do Turvo Grande (CBH-TG) “Conhecendo o Comitê e Mapeando a Bacia: Formação para uma Gestão Participativa do Território” foi aprovado e contemplado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) com R$ 310.490,00.

Catanduva será o município tomador do projeto, que prevê a execução de atividades de sensibilização ambiental e formação técnica com a realização de seminários e formação de agentes socioambientais.

Além de Catanduva, outros municípios da Bacia do Turvo Grande serão envolvidos no projeto, dentre eles São José do Rio Preto, Fernandópolis e Votuporanga. O objetivo é fomentar, fortalecer e instrumentalizar a participação dos diversos atores sociais na gestão ambiental e dos recursos hídricos.

A primeira parcela, no valor de R$ 279.441,00, já foi liberada para a execução das atividades, que terão início nos próximos meses. Já a segunda parcela, no valor de R$ 31.049,00, será liberada pelo Fehidro no final do projeto.

