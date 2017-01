Febre amarela: vacinação é realizada em 170 moradores da zona rural

Ação será repetida para atingir população que vive afastada da área urbana

A Secretaria de Saúde de Catanduva aplicou 170 doses da vacina contra febre amarela em moradores na zona rural no último sábado, dia 14. Quatro equipes do setor se dividiram entre os bairros Km 7, Pompeu e em áreas próximas à rodovia Comendador Pedro Monteleone, a Rodovia da Laranja. Na ação também foram verificadas as carteiras de vacinação.

Para atingir todas as pessoas que vivem nessa área, a ação especial será repetida no próximo sábado, dia 21, das 7 às 13 horas. A etapa visa à busca ativa da população, apontada como prioridade por estar perto de mata e mais distante de campos urbanos.

Catanduva se mantém em alerta e tem intensificado as ações de prevenção à doença, principalmente depois da informação de prováveis casos de febre amarela no Estado de Minas Gerais. Os trabalhos mais intensos tiveram início no final do ano passado.

Bairros

Com o objetivo de imunizar o maior número de pessoas por toda a cidade, as unidades de saúde tentam identificar moradores que ainda não se vacinaram. O controle é feito pelos agentes comunitários de saúde, por meio de visitas casa a casa.

Outra medida é o levantamento da situação da carteira de vacinação nas salas de espera e atendimentos.

As unidades de saúde estão abastecidas com doses da vacina da Febre Amarela. Nas últimas semanas, a procura por imunização tem sido tranquila, porém contínua. Os postos com sala de vacinação atendem de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM