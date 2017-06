Fatec forma parceria para concessão de estágios

A Faculdade de Tecnologia de Catanduva (Fatec) e a Prefeitura formalizaram parceria para a concessão de estágio a alunos da instituição de ensino.

O acordo valerá para todos os cursos da unidade, desde que os alunos sejam inseridos nas áreas em que pretendem atuar após a finalização dos estudos.

O objetivo é que os alunos preencham as horas de estágio necessárias, compatíveis com as exigências da disciplina, sem custo para a administração.

Para efetivar o estágio, é necessário que Prefeitura e Fatec assinem termo de compromisso entre as partes, garantindo que o aluno executará somente tarefas que possam aperfeiçoar suas habilidades e competências em sua área de atuação, sempre sob a supervisão de profissional responsável.

O estágio pode ter duração de um ano, sendo prorrogável por mais 12 meses – desde que o curso ainda esteja em andamento.

Da Redação