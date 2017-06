Fatec abre inscrições de concurso para professor na área de Tecnologia da Informação

Estão abertas até o dia 19 de junho, as inscrições para concurso público da Faculdade de Tecnologia de Catanduva (Fatec) para professor de Ensino Superior no curso de Gestão da Tecnologia da Informação.

Ao todo, serão três vagas, uma para cada disciplina, sendo Banco de Dados e Aplicações, Redes de Computadores e Gestão em T.I.

Os editais foram publicados na edição 827 da Imprensa Oficial do Município, no no dia 24 de maio. As inscrições devem ser feitas pessoalmente na secretaria da instituição, com pagamento de taxa de R$ 82,73. Há possibilidade de isenção de 50% do valor, conforme especificações previstas no edital.

Para as vagas, o interessado deve ter graduação e titulação ou especialização na área, com experiência de 3 a 5 anos, conforme a particularidade dos estudos. As provas serão realizadas em três fases: dissertativa, objetiva (de habilidades operacionais e técnicas) e de títulos.

Serviço

As inscrições devem ser realizadas na secretaria da Fatec, das 8h30 às 12 horas e das 14h30 às 20h30, de segunda a sexta-feira.

A Fatec está localizada na rua Maranhão, 898, Centro de Catanduva. Mais informações pelo telefone (17) 3524-7211 ou e-mail f182adm@cps.sp.gov.br.

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM