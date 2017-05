Faculdade concede título Honoris Causa ao jurista Antonio Carlos Marcato

Com a presença do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Paulo Dimas De Bellis Mascaretti, o curso de Direito das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) concedeu ao jurista Antônio Carlos Marcato o título Honoris Causa em solenidade no dia 26 de maio último, às 19h30, no Anfiteatro Padre Albino. Marcato, que ministrou curso na faculdade no final de 2016, é considerado uma das maiores autoridades jurídicas na área civil da atualidade.

O Diretor Geral da FIPA, Dr. Nelson Jimenes, abriu a solenidade cumprimentando as autoridades e disse da satisfação em homenagear figura ilustre do mundo jurídico e acadêmico. Falou sobre a Fundação, Padre Albino e sobre o curso de Direito e reafirmou sua alegria em homenagear Dr. Marcato pelo tanto que é admirado e respeitado. Em seguida, juntamente com o Dr. Marcato, descerrou a foto do jurista que ficará na galeria da sala do júri do curso.

Ainda falaram sobre a homenagem e o homenageado, a vice-presidente da OAB/Catanduva, Drª Sissiane R. Ferreira, o promotor Dr. André Luís Nogueira da Cunha, o assessor de Direito Privado do TJ, Dr. Marcus Vinícius Kiyoshi Onodera, o Juiz Diretor do Fórum de Catanduva, Dr. José Roberto Lopes Fernandes, o vereador André Luís Beck, e por fim o presidente do TJ/SP, desembargador Paulo Dimas De Bellis Mascaretti, que falou sobre os desafios da justiça paulista.

O homenageado, Dr. Antonio Carlos Marcato, pediu para quebrar o protocolo, cumprimentando primeiro os alunos, razão de ser do evento. Agradeceu a FIPA, dizendo que nela tem amigos sinceros e que se considera um professor da casa. Agradeceu o presidente do Tribunal, seu amigo dileto, e terminou dizendo que o título representa a ele uma homenagem a quem dedicou e dedica toda uma vida ao ensino, razão de sua existência.

Para o Coordenador do curso de Direito da FIPA, Luís Antonio Rossi, a escolha considera o currículo do homenageado, que fala por si só, sendo indiscutível sua contribuição ao mundo do Direito.

“Professor Marcato, quando esteve na FIPA, encantou-se com o que viu, especialmente quanto a receptividade e interesse dos alunos, o que o fez estreitar laços com a instituição”, explicou Rossi. De acordo com ele, a justificativa para conceder a honraria é a de estimular, pelo reconhecimento, a dedicação aos estudos. “Queremos valorizar aqueles que se dedicaram à melhoria do Direito enquanto ferramenta de aperfeiçoamento do convívio social e, ao mesmo tempo, demonstrar que o trilhar desse caminho é possível a todos que depositam amor e sacerdócio na profissão”, completou.

Mini currículo do homenageado

Dr. Antonio Carlos Marcato possui graduação (1973), mestrado (1984), doutorado (1989) e foi aprovado no concurso de Livre Docência (1998) pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Atualmente é professor Associado do Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo nos cursos de graduação e pós-graduação. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Processual Civil, atuando principalmente em Processo Civil, Código de Processo Civil, Procedimentos Especiais, Reforma Processual Civil e Recursos (Processo Civil). Atuou no Ministério Público do Estado de São Paulo, foi membro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Desembargador aposentado) e atualmente advoga.

