Exame descarta Febre Amarela em macaco que vivia no Zoológico

A Secretaria de Saúde de Catanduva descartou que a causa de morte de um macaco que vivia no Zoológico Missina Palmeira Zancaner tenha sido por Febre Amarela. A informação foi divulgada pela pasta, que recebeu o resultado do exame do Instituto Adolfo Lutz.

Antes de morrer, o animal apresentava problemas renais e vinha sendo acompanhado por especialistas. “Mesmo assim, por medida de protocolo, amostras de sangue foram encaminhadas para avaliação”.

A Equipe Municipal de Combate ao Aedes Aegypti (EMCAa) realizou bloqueio, que consiste na eliminação de possíveis criadouros em imóveis nas proximidades do bosque, além de nebulização.

Da Redação

Foto – Arquivo/NM