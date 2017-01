Ex-Santos, Nilson é o novo atacante do Grêmio Novorizontino para o Paulistão

O Grêmio Novorizontino anunciou mais um reforço para o Campeonato Paulista de 2017. Trata-se do atacante Nilson, que teve passagem pelo Santos em 2015. O novo contratado foi apresentado e já se reuniu ao elenco para iniciar sua preparação.

De acordo com o atacante, a sua vontade era disputar o Campeonato Paulista. “Eu estou muito feliz. É o melhor estadual do país e a visibilidade é muito grande. Me falaram muito bem do Novorizontino, sobre a estrutura e os profissionais que trabalham por aqui e quando recebi a proposta, não pensei duas vezes. Felizmente deu certo”, conta Nilson.

O novo reforço esperar poder ajudar o Novorizontino a conquistar os objetivos na temporada. “O time está focado e quer fazer história. Temos 20 dias para trabalhar forte e chegar bem no campeonato. Tenho certeza que com a entrega de todos os jogadores, vamos conseguir brigar por coisas grandes no Paulistão”, finalizou.

Para o Executivo de Futebol do Grêmio Novorizontino, Marcelo Barbarotti, o elenco está se fechando. “Conseguimos trazer peças de reposição para todos os setores. Acredito que temos um time forte e que vai brigar por coisas grandes no Paulistão. Trabalhamos muito, junto com a comissão técnica, para tentar minimizar os erros”, falou.

O presidente do Grêmio Novorizontino, Genilson da Rocha Santos, falou sobre Nilson. “É um atacante de área, que se posiciona muito bem. Temos duas peças ótimas para jogar nessa posição e isso é o mais importante. Estamos quase no fim da preparação, mas vamos seguir trabalhando para trazer peças pontuais”, declarou.

O Grêmio Novorizontino estreia no Campeonato Paulista no dia 4 de fevereiro, contra o São Bernardo, às 17 horas, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Da Redação

Foto: Grêmio Novorizontino