Ex-ministro Roberto Rodrigues faz palestra em Catanduva dia 14

A Biocana – Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Energia, em parceria com as Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), promove no próximo dia 14 de junho (quarta-feira), às 15h00, no Anfiteatro Padre Albino, palestra com o Dr. Roberto Rodrigues, Coordenador do Centro de Agronegócio da FGV/Fundação Getúlio Vargas, Embaixador Especial da FAO para as Cooperativas e Presidente do LIDE Agronegócios, que abordará o tema “Perspectivas do agronegócio brasileiro”.

Engenheiro agrônomo, professor e político brasileiro, Roberto Rodrigues formou-se pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em 1965. Foi ministro da Agricultura no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, de 01 de janeiro de 2003 a 03 de julho de 2006. É filho de Antônio José Rodrigues Filho, ex-secretário de agricultura do Estado de São Paulo do 2º período de governo de Adhemar de Barros (1963-1966) e do 1º de Laudo Natel (1966-1967) e vice-governador de Estado no 2º mandato de Laudo Natel (1971-1975).

O Anfiteatro Padre Albino fica na Rua Treze de Maio, 1064, Centro, Catanduva – SP.

