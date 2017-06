Evento do IFSP reúne arranjo produtivo local nesta quarta-feira

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) campus Catanduva realiza hoje o IFSP Conexão Inovação. A ação terá início partir das 9 horas, na instituição, e reunirá empresários, profissionais e especialistas de diversos segmentos.

O objetivo do evento é promover a integração do arranjo produtivo local e ações em parceria com o Instituto Federal. Na pauta, os desafios e oportunidades do trabalho com pesquisa e inovação; discussão sobre tecnologias inovadoras; e como criar novas oportunidades de negócio.

Os participantes conhecerão projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos no IFSP e o potencial da instituição como promotor do desenvolvimento científico e tecnológico. A programação está disponível em http://conexaoinovacao.ifsp.edu.br.

Serviço

As atividades serão realizadas no campus Catanduva do IFSP, na avenida Pastor José Dutra de Moraes, 239, no Solo Sagrado. O evento é inteiramente gratuito. Informações: (17) 3524-9710.

