Temporal causa alagamentos, desabamento e danifica estrutura de ponte

Defesa Civil registrou alagamentos em residências na Vila Motta e enchentes

em três trechos urbanos do Rio São Domingos

Equipes da Defesa Civil realizaram, na noite desta quarta-feira (12) a limpeza de pontos alagados durante a forte chuva que atingiu a cidade no período da tarde. A região central foi a mais prejudicada. A enxurrada também invadiu casas em áreas críticas distintas.

O nível do rio São Domingos subiu e atingiu sua capacidade máxima. A água vazou em pelo menos três trechos: no cruzamento da avenida São Domingos com as ruas Amazonas e Treze de Maio, e entre as avenidas Benedito Zancaner e Olímpia. Depois da pancada de chuva, a água baixou rápido.

De acordo com levantamento prévio da Defesa Civil, a situação mais grave foi registrada na Vila Motta, onde a água invadiu três imóveis da rua Ibirá. No caso mais delicado, a família perdeu móveis e já foi acolhida pela Secretaria de Assistência Social. Nas outras situações foi necessária apenas limpeza.

O vento provocou a queda de uma cobertura da fachada de um bar, localizado na rua Maranhão, em frente ao Mercado Municipal. Equipes da Prefeitura recolheram os entulhos para liberar o trânsito – o serviço foi concluído no início da noite. O ginásio do Conjunto Esportivo Anuar Pachá também ficou inundado.

Já a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura organizou uma força-tarefa para retirar seis árvores que caíram sobre as vias públicas: avenida Rio Brilhante, rua Itaipu, rua 7 de Setembro, avenida Theodoro Rosa Filho, rua Mirasselva e dentro da Ceagesp. Uma ocorrência na avenida Maranguape foi atendida pela Energisa.

Interdição

A Defesa Civil irá avaliar as condições estruturais da ponte existente na confluência das avenidas Daniel Soubhia e Eng. José Nelson Machado, nas proximidades da Matilat, que pode ter sido danificada. O trecho está interditado. A Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) fechou os três pontos de acesso ao local: por baixo do viaduto Pedro Rotta, mantendo o acesso ao São Francisco, a rua Florianópolis e a avenida Daniel Soubhia, a partir da rua 15 de Novembro.

Por volta das 20h30 desta quarta-feira, o trecho interditado cedeu e abriu uma vala que abrange a toda a extensão da via. A Defesa Civil deve manter o monitoramento no local para evitar, inclusive, o trânsito de pedestres.

Trânsito

Durante a chuva, a STU fez interdições nos cruzamentos da rua Pará com a rua Paraíba, devido ao risco de inundação, na rua Maranhão, entre a avenida São Domingos e a rua Paraíba, devido à queda da fachada de um bar, e na avenida Maranguape, entre as ruas Diadema e Pernambuco – após a queda de uma árvore.

A equipe da STU também vistoriou a passagem provisória instalada ao lado da ponte da vicinal Alberto Lahoz de Carvalho, entre Catanduva e Novais, para garantir a segurança dos condutores. Além disso, foram feitas intervenções pontuais em semáforos que apresentaram falhas ou desligamento por falta de energia.

Da Redação

Fotos – Colaboração/Leitores/WhatsApp