Estradas que levam às praias paulistas têm tráfego intenso

O costume de passar a virada do ano nas praias tem mantido o tráfego intenso nas rodovias de ligação da cidade de São Paulo com o litoral paulista. Entre as 9h e as 10h, 7,5 mil veículos circularam a caminho do mar pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, que leva ao litoral sul do estado, segundo a concessionária Ecovias. Desde a 0h da última terça-feira (27), mais de 248 mil veículos seguiram rumo à Baixada Santista.

Mogi-Bertioga

De acordo com a Ecovias, são boas as condições de tráfego, mas os veranistas encontram dois pontos de lentidão por causa do excesso de veículos. Na Rodovia dos Imigrantes, há congestionamento no trecho que vai do quilômetro (km) 32 ao km 43 e na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, o motorista enfrenta trânsito quase que parado do km 276 ao km 281.

Quem segue pra o litoral norte pela rodovia Mogi-Bertioga vai encontrar sete quilômetros de lentidão, entre o km 64 e o km 71. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), não foi registrada nenhuma ocorrência de acidentes.

Litoral norte

No caminho do litoral norte, o movimento de veículos flui sem problemas nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt e no trecho da rodovia dos Tamoios, segundo a concessionária Ecopistas.

