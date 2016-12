Estradas: 370 mil veículos devem passar pela região durante o Natal

A previsão é que 371 mil veículos trafeguem pelo trecho administrado pela AB Triângulo do Sol, entre os dias 22 e 26 de dezembro, período referente ao Natal. Na rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Mirassol, 247 mil veículos são esperados. Nas rodovias Brigadeiro Faria Lima (SP-326), entre Matão e Bebedouro, e Carlos Tonanni/Nemésio Cadetti/Lauretino Mascari/Dr. Mario Gentil(SP-333), entre Sertãozinho e Borborema, a expectativa é de 68 mil veículos e 56 mil veículos, respectivamente.

O Ano Novo também deve aumentar o movimento nas rodovias administradas pela

concessionária. Entre os dias 29 de dezembro e 2 de janeiro, a expectativa é de 342 mil veículos.

Deste total, 233 mil veículos devem trafegar na SP-310. A SP-326 e a SP-333 devem receber 60 mil e 49 mil veículos, respectivamente. Em virtude da maior demanda de tráfego, todo o efetivo operacional da AB Triângulo do Sol estará nas rodovias, garantindo agilidade e rapidez no atendimento aos usuários.

As praças de pedágio também operam de maneira diferenciada para garantir a fluidez do trânsito.

Previsão de dias e horários de pico

22/12/2016 e 29/12/2016 (quintas -feiras) – entre 16 e 23h

23/12/2016 e 30/12/2016 (sextas-feiras) – entre 10h e 20h

26/12/2016 e 02/01/2017 (segundas-feiras) – entre 6h e 13h

Obras

Devido aos serviços da Terceira Intervenção no Pavimento realizados pela AB Triângulo do Sol, estão programadas para quarta-feira (22) interdições parciais na pista Norte (sentido Interior) da SP-310, nos seguintes pontos: entre o km 302+000 e o km 303+000, em Matão; do km 316+000 ao km 318+000, em Matão; e entre o km 361+600 e o km 363+000, em Santa Adélia. Já na SP-333, a interdição parcial está programada para a pista Leste (sentido Sertãozinho), entre o km 84+000 e o km 83+020, em Sertãozinho.

Nos trechos em obras, o trânsito flui por uma faixa de rolamento. Por isso, o motorista deve ter atenção redobrada, respeitando as placas de sinalização e a velocidade máxima regulamentada.

Emergência e recursos operacionais

Em casos de emergência, os usuários podem entrar em contato com a AB Triângulo do Sol por meio do número 0800 701 16 09 ou através dos telefones de emergência, disponíveis em todo o trecho sob concessão. A concessionária disponibiliza aos usuários nove viaturas de inspeção de tráfego, oito guinchos, quatro caminhões Munck/Pipa e sete ambulâncias.

Recomendações aos usuários

A AB Triângulo do Sol ressalta que o motorista deve adotar algumas medidas antes de seguir viagem, para evitar transtornos durante o trajeto. A manutenção preventiva dos veículos e a verificação de itens como pneus, luzes e freios são fundamentais para a segurança, assim como o respeito às leis de trânsito.

