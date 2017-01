Estradas: 228 mil veículos passaram pela região durante o fim do ano

Entre os dias 29 de dezembro e 2 de janeiro, período em que foi realizada a Operação Réveillon, a AB Triângulo do Sol registrou cerca de 346 mil veículos no trecho sob concessão. O maior fluxo ocorreu na rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Mirassol, com 228 mil veículos.

Nas rodovias Brigadeiro Faria Lima (SP-326), entre Matão e Bebedouro, e Carlos Tonanni/Nemésio Cadetti/Laurentino Mascari/Dr. Mario Gentil (SP-333), entre Sertãozinho e Borborema, o tráfego foi de 68 mil e 50 mil veículos, respectivamente. Os recursos operacionais e as equipes da AB Triângulo do Sol atenderam a 666 ocorrências.

Deste total, a maior parte (64%) dos atendimentos foi de pane mecânica, pane elétrica, pane seca e pneu furado. Ao todo, foram registrados 22 acidentes – 10 acidentes sem vítima e 12 acidentes com vítimas feridas. Não houve registro de acidente com vítima fatal.

No Estado

Acidentes deixaram 11 mortos nas rodovias federais que cortam o estado de São Paulo no período entre 23 de dezembro de 2016 e 1º de janeiro de 2017. A quantidade é mais que o dobro do número de mortos registrados (4), no mesmo período, em 2016. Os dados, divulgados ontem (2), são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Foram registrados 172 acidentes, 27 deles considerados graves (quando tem vítima com ferimento grave ou morte), que deixaram 175 pessoas feridas e 11 mortas. Dos 11 acidentes com óbitos, cinco ocorreram na Rodovia Presidente Dutra; cinco, na Régis Bittencourt; e um na BR 153, na região de São José do Rio Preto.

Segundo a PRF, a maioria dos acidentes com mortes ocorreu por falha humana ou imprudência, com registro de ingestão de bebida alcoólica e velocidade incompatível: 74 motoristas foram autuados por dirigir sob efeito de álcool e 13 foram presos por ter ingerido quantidade de álcool que caracteriza crime. Mais de 13 mil veículos foram flagrados acima da velocidade máxima permitida.

Da Redação, com informações da Agência Brasil

Foto – Assessoria de Imprensa/Triângulo do Sol