Estão abertas inscrições para projetos das Oficinas Culturais

Estão abertas as inscrições para a apresentação de projetos de arte-educadores que queiram participar das Oficinas Culturais, programa da Secretaria de Cultura de Catanduva. O edital, com todas as informações da inscrição, foi publicado na edição 753 do Imprensa Oficial, disponibilizado online no site www.catanduva.sp.gov.br.

Interessados em ministrar aulas poderão apresentar sua proposta à Cultura. As inscrições vão até o dia 24 de fevereiro, somente em dias úteis, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17 horas, na Estação Cultura. Podem participar pessoas jurídicas que tenham como objetivo atividades artísticas e culturais que comprovem que a área de atuação é compatível com o objeto do edital.

Serão aceitos projetos para as áreas: Audiovisual, Artesanato, Artes Cênicas, Artes Plásticas, Artes Visuais, Dança, Literatura, Música e outros formatos. “Poderão ser apresentados projetos específicos para o período de férias, bem como oficinas esporádicas de curta duração”, informa a diretora de Cultura, Cristiane Anovazzi.

As inscrições deverão ser protocoladas na Secretaria de Cultura, na Divisão das Oficinas Culturais, situada na rua Rio de Janeiro, 100, no Centro.

Edital

Para a elaboração do edital, os responsáveis pelo Programa Oficinas Culturais tiveram orientação de técnicos da Unidade de Formação Cultural da Secretaria de Estado da Cultura e embasaram-se em editais já consagrados para iniciar um novo modelo de gestão cultural.

Além do Imprensa Oficial do Município, o edital foi publicado também em meios de comunicação da região e no Diário Oficial do Estado. “Adotamos a prática como forma de garantir a transparência e maior alcance do edital”, diz Cristiane.

O edital e seus anexos estão disponíveis em www.catanduva.sp.gov.br, no ícone Diário Oficial Eletrônico, no canto direito da tela. Mais informações pelos telefones (17) 3531-5107 e 3531-5106 ou email oficinas.cultura@catanduva.sp.gov.br.

Da Redação

Foto – Comunicação/Prefeitura de Catanduva