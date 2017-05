Estado reconhece ‘Situação de Emergência’ por queda de ponte

O Governo do Estado de São Paulo reconheceu a “Situação de Emergência” em áreas do município de Catanduva, por meio do decreto n° 62.577, de 10 de maio de 2017. O documento é assinado pelo governador Geraldo Alckmin, seguindo manifestação da chefe da Casa Militar e coordenadora de Defesa Civil, coronel Helena dos Santos Reis.

A norma estadual homologa, por 180 dias, o decreto municipal nº 7.113, de 13 de abril de 2017, que declarou Situação de Emergência em áreas do Município de Catanduva, nos termos da Lei federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, e da Instrução Normativa nº 2, de 20 de dezembro de 2016, do Ministério da Integração Nacional.

Com a publicação, os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual “ficam autorizados a prestar apoio à população das áreas afetadas do município, mediante prévia articulação com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – Cedec”. A Prefeitura pleiteia, ainda, que o reconhecimento também seja feito pelo Governo Federal.

A “emergência” foi declarada por decreto, em 13 de abril, um dia depois que uma violenta chuva atingiu Catanduva, agravando problemas causados por eventos anteriores de mesma natureza. Naquela data, o excessivo volume de água provocou enxurradas e inundações em vários pontos.

A Prefeitura contabilizou prejuízos materiais, ambientais, econômicos e sociais, que demandam a necessidade de reconstrução da ponte que caiu na avenida Eng. José Nelson Machado, próximo ao cruzamento com a rua Amazonas, além da limpeza de córregos, recapeamento, implantação de galerias pluviais e assistência aos atingidos.

A equipe da Defesa Civil do Estado vistoriou a ponte que caiu na avenida Eng. José Nelson Machado no dia 18 de abril, um dia depois que Macchione esteve na capital para solicitar auxílio estadual para fazer a reconstrução. O coordenador da Defesa Civil local, Luiz Carlos Larocca, acompanhou as primeiras análises dos engenheiros.

A avaliação faz parte dos trâmites para a reconstrução da passagem que está interditada. Tão logo o estrago ocorreu, equipe da administração municipal elaborou o projeto preliminar, já apresentado ao Estado. A expectativa do governo municipal é conseguir recursos na ordem de R$ 642.325 mil para concretizar as obras no local.

A Prefeitura pleiteia recursos para sanar problemas de enchentes e inundações em outros pontos da cidade. Constam nos pedidos feitos ao Estado e ao Governo Federal o cruzamento da avenida Eng. José Nelson Machado com a rua Altair, a parte baixa da rua Antônio Girol, no Jardim Bela Vista, e os fundos da rua Ibirá, na Vila Mota.

