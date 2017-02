Escolas Municipais recebem 10,3 mil alunos a partir do dia 13

Mais de 10 mil alunos da rede municipal de ensino de Catanduva, incluindo escolas de ensino infantil e fundamental, retornarão as aulas no próximo dia 13 de fevereiro, segunda-feira. Ao todo, são cerca de quatro mil alunos na educação infantil e outros 6,3 mil do 1º ao 9º anos.

As datas seguem o cronograma do Calendário Escolar Municipal. Para os alunos da educação infantil que não tiveram recesso, as aulas continuam ininterruptamente.

A Secretaria Municipal de Educação diz ter realizado diversos reparos, reformas e limpeza das escolas, conforme a solicitação de diretores. A presença do videomonitoramento nas dependências das unidades de educação infantil também será mantida.

“Estamos fazendo levantamento da situação das câmeras nas salas e vamos acionar a empresa responsável pela manutenção, caso haja necessidade. De qualquer maneira, as câmeras estarão em pleno funcionamento a partir do início das aulas”, informou a secretária Sandra Bonifácio. O kit escolar e os uniformes estão em fase de licitação e, em breve, serão entregues aos alunos.

