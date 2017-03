Enfermeiro Ari se diz inocente das acusações de extorsão

O vereador Aristides Jacintho Bruschi, o Enfermeiro Ari (PEN), presidente da Câmara Municipal de Catanduva, divulgou nota à imprensa onde se diz inocente da denúncia interposta pelo Ministério Público (MP) que investiga se ele supostamente teria praticado extorsão com o salário de assessores em cargos comissionados.

Na última semana, a Justiça pediu o bloqueio de bens do vereador e de outros três que também estão sendo investigados.

“Devido aos acontecimentos dessa semana, e o compromisso que tenho com meus eleitores e toda a população catanduvense, venho esclarecer que sou inocente das acusações divulgadas na imprensa, e que já entrei com recurso nos Tribunais Superiores, para que possa restabelecer a verdade dos fatos. Por ocasião da minha posse apresentei declaração de bens, que está aberta e disponível a todos os interessados. Essa manipulação arquitetada por pessoas inescrupulosas, e com claro interesse político, será esclarecida. Vou continuar meu trabalho em favor das pessoas humildes e que são “esquecidas” por certos grupos, com a consciência tranquila e dedicado, como sempre, a conquistar uma Catanduva cada vez melhor para nossa gente”.

Além dele, também são investigados o vereador Wilson Paraná, e os ex-vereadores Vágner Pimpão Bersa e Aparecido de Lima.

