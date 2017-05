Energisa alerta para ação de golpistas em Catanduva

A Energisa, responsável pelo fornecimento de energia elétrica para Catanduva e região, registrou novos casos de golpistas que se passam por funcionários da empresa.

“Quando se faz necessária a substituição do equipamento, a Energisa entra em contato com o cliente, agenda a data da visita e ainda solicita que ele acompanhe a retirada do medidor antigo, que é lacrado e levado para a empresa. A distribuidora ressalta ainda que não executa serviços dentro das residências”, relata a empresa.

Os pagamentos feitos referentes a execução de serviços são feitos por meio das contas de consumo de energia. Em caso de faturas em aberto, a empresa notifica o cliente para lembrá-lo sobre a existência de conta de energia em pendente.

“Jamais passe informações pessoais para estranhos. Em caso de dúvidas, entre em contato com Centro de Atendimento ao Cliente da Energisa – 0800 70 10 329. A ligação gratuita”, salienta a empresa.

Denúncias desse tipo de golpe ou outras abordagens suspeitas, como para reduzir o consumo de energia, podem ser feitas em sigilo também pelo telefone 0800 ou no site da empresa – www.energisa.com.br

Da Redação

Foto – Divulgação/Arquivo NM